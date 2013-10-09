Pres makinesine sıkışarak ölen 13 yaşındaki Ahmet’in bedeli 30 bin lira

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Adana’da pres makinasına sıkışarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki Ahmet Yıldız’ın davası karara bağlandı. İşveren Ali Koç, taksirle öldürme suçundan 5 yıllık hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza çeşitli gerekçelerle 4 yıl 2 aylık hapis cezasına indirildi. Arkasından başka gerekçeler de sıralanınca günlük 20 TL üzerinden 30 bin 040 TL adli para cezasına çevrildi. İşveren Ali Koç bu cezayı 24 aylık taksitler halinde ödeyecek.

İşveren, 'trafik kazası' demişti

14 Mart 2013'te Adana’da gerçekleşen olayda Ahmet 13 yaşında kaçak işyerinde kaçak bir şekilde çalıştığı sırada pres makinesine sıkışarak yaşamanı kaybetmiş, işyeri sahibi olayı gizlemeye çalışmış, hastanede Ahmet’in trafik kazası geçirdiğini belirtmiştir. Daha sonra da işyerine geri dönerek Ahmet’in yaşamını kaybettiği yerdeki kan izlerini silmişti.

Ahmet’in babası şikayetinden vazgeçti

Yargıya taşınan olayın ikinci duruşmasında Ahmet Yıldız’ın babası işyeri sahibi ile pazarlığa oturmuş, pazarlık sonucunda şikayetinden vaz geçmişti. Mahkeme Başkanı Gündem Çocuk Derneği’nin yaşamanı kaybeden tüm çocuklar adına davaya müdahillik talebini de kabul etmemişti

Söz konusu olan bir kaza değildir, taksir değildir; başka bir deyişle bir kusur ya da tedbirsizlik değildir. Meslekte acemilik ya da dikkatsizlik de değildir. Söz konusu olan bir yaşamdır ve bu yaşama daha fazla kar elde etmek amacıyla kastedilmesidir. Bu bir iş cinayetidir.

2012 yılında en az 38 çocuk öldü

Gündem Çocuk Derneği’nin 2012 yılı Yaşam Hakkı Raporu’na göre, sadece 2012 yılında en az 38 çocuk çocuk iş cinayetlerinde yaşamını kaybetti. Dernek, “Bu kadar ağır tablonun bir nedeni de bu tür cinayetlerin cezasız kalıyor ya da caydırıcı olmayan cezalarla kapatılıyor oluşudur. Tıpkı 13 yaşındaki Ahmet’in canına biçilen 30.040 TL’lik bedel gibi” diyor.

Gündem Çocuk Derneği, başından itibaren takipçisi olduğu bu davada, dosyanın temyizi için başvuruda bulundu. Dernek, “ Herkesi davayı izlemeye, iş cinayetlerinde hiçbir kimsenin ölmemesi için sesini yükseltmeye davet ediyoruz” çağrısını yaptı. .