-PRENSES'İN ŞAPKASI EBAY'DE AÇIK ARTIRMADA LONDRA (A.A) - 19.05.2011 - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prenses Beatrice'in, geçen ay yapılan kraliyet düğününde taktığı ilginç tasarımlı şapka, eBAY'de açık artırmada satılıyor. İkinci el eşyaların açık artırmada satıldığı internet sitesi eBay'de şimdiye kadar yapılan en yüksek teklif 20 bin sterlini aştı. Şapkayla ilgili sosyal iletişim sitesi Facebook'ta da bir sayfa açıldı. Açık arttırmanın 22 Mayıs'ta sona ermesi, elde edilecek gelirin Unicef'e ve çocuklara yardım eden diğer başka kuruluşlara bağışlanması bekleniyor. İrlandalı ünlü şapka tasarımcısı Philip Treacy imzalı krem rengi şapka, ilginç şekliyle özellikle İngiliz basınının çeşitli benzetmelerine neden olmuştu. Kraliçe 2. Elizabeth'in ikinci oğlu Prens Andrew ile eski eşi York Düşesi Sarah Ferguson'un kızları olan Prenses Beatrice'in (22), şapkası klozetten, ahtapota kadar birçok şeye benzetilmişti.