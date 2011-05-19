T24 LogoT24 Logo
Dünya

PRENSES'İN ŞAPKASI EBAY'DE AÇIK ARTIRMADA LONDRA (A.A)

19 Mayıs 2011 23:02

-PRENSES'İN ŞAPKASI EBAY'DE AÇIK ARTIRMADA LONDRA (A.A) - 19.05.2011 - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prenses Beatrice'in, geçen ay yapılan kraliyet düğününde taktığı ilginç tasarımlı şapka, eBAY'de açık artırmada satılıyor. İkinci el eşyaların açık artırmada satıldığı internet sitesi eBay'de şimdiye kadar yapılan en yüksek teklif 20 bin sterlini aştı. Şapkayla ilgili sosyal iletişim sitesi Facebook'ta da bir sayfa açıldı. Açık arttırmanın 22 Mayıs'ta sona ermesi, elde edilecek gelirin Unicef'e ve çocuklara yardım eden diğer başka kuruluşlara bağışlanması bekleniyor. İrlandalı ünlü şapka tasarımcısı Philip Treacy imzalı krem rengi şapka, ilginç şekliyle özellikle İngiliz basınının çeşitli benzetmelerine neden olmuştu.  Kraliçe 2. Elizabeth'in ikinci oğlu Prens Andrew ile eski eşi York Düşesi Sarah Ferguson'un kızları olan Prenses Beatrice'in (22), şapkası klozetten, ahtapota kadar birçok şeye benzetilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24