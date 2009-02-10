Prensesin otomobil isyanı

O bir prenses. Aktrisleri bile kıskandıracak kadar güzel, üstelik de eşi Suudi Prensi El Velid bin Talal, 21 milyar dolarlık servetiyle Forbes dergisinin en zenginler listesinde 19. sırada.



Ne var ki Suudi Prenses Emire el-Tevil, bu dünyada sıradan bir kadın için bile sıradan birşey olan araba kullanma hakkından yoksun. El Vatan gazetesine konuşan ve ’başı açık’ fotoğrafının yayınlanmasına izin veren Prenses Emire, Riyad’daki hükümet kadınlara bu hakkı verirse direksiyona geçmeye hazır olduğunu söyledi. "Araba kullanmaya hazırım. Uluslararası ehliyetim var ve dünyanın her yerinde araba kullanıyorum. Ülkemde de kızkardeşim veya bir arkadaşım yanımda otururken araba kullanmak istiyorum" Prenses ülkesinde kadın hakları için mücadele veriyor.



Kralın gelini



Mavi gözlü prenses, kocasının kimsesiz ve şiddet gören kadınlar için kurduğu vakfı yönetirken, bir gazeteyle yaptığı röportajın başı açık fotoğrafla yayınlanmasına izin vererek radikal bir adım attı. Suudi gazeteler Suudi kadınların yüzünü çok ender gösteriyor.

