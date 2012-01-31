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Prenses, Sergen'i erken unuttu

Eski milli futbolcu Sergen Yalçın'la 2 ay aşk yaşadıktan sonra ayrılan, eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızı Melike İpek Yalova'nın aşkları kısa sürd&u

31 Ocak 2012 02:00


T24 - Eski milli futbolcu Sergen Yalçın'la 2 ay aşk yaşadıktan sonra ayrılan, eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızı Melike İpek Yalova'nın aşkları kısa sürdü.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, “Muhteşem Yüzyıl”daki Prenses Isabella karakteriyle ünlenen ancak dizideki rolü biten Yalova, işadamı Yağız Sözmen’le aşk yaşamaya başladı.

Çift, TNT Kırmızı Halı ekibi tarafından Nişantaşı’nda bir kafede görüntülendi. Çift, kafede basın mensuplarını görünce panikledi. Sözmen, arka kapıdan çıktı.

Yalova da kısa süre sonra mekânı terk etti. Hızlı adımlarla uzaklaşan Yalova, gazetecilerin Yağız Sözmen’le ilgili sorularına yanıt vermedi.


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