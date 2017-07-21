Prenses Diana'nın eşyaları ölümünün 20'nci yılında Buckingham Sarayı'nda sergilenecek

1997 yılında Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Galler Prensesi Diana Spencer'in müzik kasetleri ve bale ayakkabıları gibi onlarca kişisel eşyası, ölümünün 20. yılında Buckingham Sarayı'nda sergilenecek.

Sergide Prenses'in oğulları Prens Harry ve Prens William ile olan fotoğraflarından özel bir koleksiyon yer alacak. Ayrıca Prenses Diana'nın nadir görülen kişisel eşyalarının da yer alacağı sergi, halka açık olacak.

Sergideki birçok parça, Prens Harry ve Prens William tarafından seçildi. Galler Prensesi Diana'nın Kensington Sarayı'ndaki odasında çalıştığı, kitap okuduğu ve resmi yazışmalarını yaptığı masa, serginin en önemli parçalarından.

Diana'nın müzik tutkusunu anlatan, aralarında Diana Ross, Lionel Richie ve Elton John'un albümlerinin de olduğu kaset koleksiyonu da, ziyaretçilere sunulacak.

1 Ekim'e kadar sürecek sergide, Kraliçe Elizabeth'e tahttaki 65. yılı için sunulan hediyelere de yer ayrıldı.