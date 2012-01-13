-Prenses Anne'den ''tutumluluk'' dersi ANKARA (A.A) - 13.01.2012 - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in kızı Prenses Anne, İskoçya'da bir gece kalacağı deniz manzaralı otel odasını ''gece karanlığında manzarayı görmeyeceği'' gerekçesiyle daha ucuz bir odayla değiştirerek ''tutumluluk'' dersi verdi. Daily Mail'in haberine göre, İngiliz kraliyet ailesinin ''idareli'' üyesi olarak bilinen Prenses Anne, eşi Sir Timothy Laurence ile konakladığı İskoçya'nın Oban kasabasındaki Manor House Hotel'de kendisi için ayrılan 225 poundluk odayı pahalı buldu. Prenses, geç saatte giriş yapacağı ve akşam yemeğinin ardından yalnızca uyumak için kullanacağı eşsiz deniz manzarasına sahip süitin, 40 pound daha ucuz olan ve otelin arka giriş kapısına bakan daha sıradan bir odayla değiştirilmesini talep etti. Kraliyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Prensesle eşinin otele akşam geç saatte geldikleri ve gece karanlığında deniz manzarasını izleyemeyecekleri için böyle bir değişikliğin talep edildiği bildirildi. Prenses Anne'in ''eli sıkı'' tutumu, daha önce de çeşitli davetlere giydiği kıyafetlerle gündeme gelmişti. Prenses, 2002 yılında Buckingham Sarayı'nda verilen bir davette, ilk kez ağabeyi Prens Charles ile Prenses Diana'nın 1981 yılındaki düğününde giydiği fildişi rengi giysiyle görüntülenmişti. Prenses Anne'in Gloucestershire'daki resmi konutu Gatcombe Park ise, kraliyet ikametgahları arasında uşağı bulunmayan tek konut olarak biliniyor.