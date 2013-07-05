Prens William'ın doğmamış çocuğuna prezervatif

Finlandiya hükümetinin, ülkelerindeki gelenekler uyarınca İngiltere veliahtı Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate'e yolladıkları doğum hediyesi’nde yer alan prezervatif şaşkınlık yarattı.

Finlandiya'nın Londra'daki Büyükelçilik sözcüsü konuya açıklık getirme gereği duydu. Sözcü, "Finlandiya'da doğum yapan her anneye bir hediye paketi verilir. Paketin içinde prezervatif de bulunur. Bununla, 'yine çocuk yapabilirsiniz‘ mesajı verilmek istenir“ dedi.

Finlandiya'dan gönderilen "hoşgeldin bebek" paketinde prezervatifin yanı sıra bebek giysileri, patik, biberon ve pişiklere karşı krem de bulunuyor. Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate'in sözcüsü, hediyeyi "Doğrusu çok düşünceliymişler" sözleriyle değerlendirdi.

Finlandiya'da doğum paketleri 75 yıldır dağıtılıyor. Ancak Finli kadınların üçte ikisi paket yerine onun maddi karşılığı olan 140 euronun kendilerine ödenmesini talep ediyor.

Deutsche Welle Türkçe