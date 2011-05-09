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Prens William'ın baldızına porno teklifi

Prens William’la evlenen Kate Midleton’ın kız kardeşi Pippa Middleton’a porno film teklifi yapıldı.

09 Mayıs 2011 03:00

T24- Görkemli bir düğünle Prens William’la evlenen Kate Midleton’ın kız kardeşi Pippa Middleton’a porno film teklifi yapıldı.
 
Kraliyet düğününden sonra basının gözdesi haline gelen Prens William’ın eşi Kate Midleton’ın kız kardeşi Pippa Middleton film şirketlerinin de ilgisini çekti.

Prens William'ın baldızı Pippa Middleton'a porno film teklifi de geldi.

Porno film şirketi Vivid Entertainment’ın başkanı Steven Hirsch, Pippa’ya mektup göndererek 5 milyon dolarlık rol teklifinde bulundu.

Mektupta “Düğünün yıldızıydınız. Televizyondan izlerken güzelliğinizi düşünmeden edemedim. Sadece bir açık sahneniz için size 5 milyon dolar öderim. Başarılı bir star olabilirsiniz“ denildi.

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