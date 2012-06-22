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Dünya

Prens William'a 20 milyon sterlinlik miras

İngiltere Kraliçesi’nin büyük torunu Prens William dün 30 yaşına girerken hüznü ve sevinci birlikte yaşadı

22 Haziran 2012 12:16

İngiliz tahtının halk tarafından en çok sevilen üyesi Prens William dün 30 yaşına bastı. William, 15 yıl önce ölen annesi Lady Diana’nın vasiyetnamesi gereği, 20 milyon sterlin (57 milyon TL) değerindeki fonun yönetimini devraldı.

İngiltere Kraliçesi’nin büyük torunu Prens William dün 30 yaşına girerken hüznü ve sevinci birlikte yaşadı. İngiliz sarayından yapılan açıklamada Cambridge Dükü unvanı taşıyan William’ın yeni yaşını “Sarayda sade bir törenle” kutladığı bildirildi. William, bir süre önce Amerikan ABC televizyonuna verdiği demeçte, 30 yaşına girerken annesini çok özlediğini, en büyük üzüntüsünün Lady Diana’nın, geçen yılki düğün törenini görmemesi olduğunu söylemişti.


Kardeşiyle paylaşacak


Prens William üzüntüsüne rağmen en büyük yaş günü hediyesini de annesinden aldı. Prens Charles’tan boşanma tazminatı olarak 17 milyon sterlin alan Lady Diana kişisel servetiyle bir vakıf fonu oluşturmuş ve vasiyetine bu fonun 30 yaşlarına geldiklerinde iki oğlu arasında paylaştırılması maddesini eklemişti. Toplam 21 milyon sterline ulaşan fon vergilerden sonra 12.9 milyon sterline düşmüştü. Fonun bugün 20 milyon sterlin değere ulaştığı tahmin ediyor.


Çok seviliyorlar


Cambridge Dükü unvanı taşıyan Prens William geçen yıl 29 Nisan 2011 tarihinde muhteşem bir törenle Kate Middleton’la evlenmişti.

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