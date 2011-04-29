-PRENS WILLIAM VE KATE HALKI SELAMLADI LONDRA (A.A) - 29.04.2011 - İngiltere Kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Kate Middleton, düğün törenlerinin ardından, üstü açık atlı arabayla halkı selamlayarak, Buckingham Sarayı'na gitti. Çift, düğün konvoyunun geçtiği Londra caddelerinde, kaldırımları dolduran coşkulu kalabalığı selamladı. Düğün konvoyu parlamento meydanı, parlamento, ünlü çan ve saat kulesi Big Ben, başbakanlığın ve bakanlıkların bulunduğu Whitehall Caddesi ve Buckingham Sarayı'na giden Mall Caddesi'nin bulunduğu yaklaşık 2,5 kilometrelik yolu 15 dakikada kat etti. Binlerce kişi, ellerinde İngiliz bayraklarıyla çiftin geçişi sırasında tezahüratta bulundu. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Prens Philip de yeni evli çiftin arkasından atlı arabayla, halkı selamlayarak saraya gitti. Kraliyet ailesi mensupları ve gelinin ailesi daha sonra saraya giderek, yeni evli çiftle hatıra fotoğrafı çektirdi. -GELENEKSEL BALKON SELAMLAMASI- Prens William ve Kate, Buckingham Sarayı'na girişlerinden yaklaşık 1,5 saat sonra, sarayın balkonuna çıktı. Geleneksel olarak İngiliz Kraliyet ailelerinin düğün törenleri sonrasında yapılan balkon selamlamasında, William ile Kate halkı selamladı ve öpüştü. Binlerce kişi de polis tarafından kontrollü bir şekilde sarayın önüne kadar alınarak, bu ana şahit oldu. Coşkulu kalabalık çifte el sallayarak, tezahürat yaptı. Sarayın önündeki kalabalığın "Öp, öp" tezahüratlarının ardından, Prens William ve Kate bir kez daha öpüştü. Prens William'ın görev yaptığı Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) uçakları Buckingham Sarayı'nın üstünde gösteri uçuşu yaptı. Kraliçe 2. Elizabeth, Buckingham Sarayı'nda çiftin onuruna 650 kişinin davetli olduğu bir resepsiyon verecek. Prens William'ın babası Galler Prensi Charles da bu akşam çiftin onuruna, sadece aile yakınlarının katılacağı 300 kişilik bir yemek verecek. Prens William ve Kate, bu geceyi Buckingham Sarayı'nda geçirecek. William'ın Kraliyet Hava Kuvvetlerindeki (RAF) görevini tamamlayacağı 2013 yılına kadar çiftin, Galler'de bir malikanede gözden uzak yaşaması bekleniyor. Çift karı-koca olarak ilk resmi ziyaretlerini ise bu yaz Kanada'ya yapacak. İngiltere'de son 30 yılın en büyük ve görkemli törenini, televizyon ekranlarından 180 farklı ülkeden yaklaşık 2 milyar kişinin izlediği, Londra sokak ve parklarında ise yaklaşık 600 bin kişinin kraliyet düğününe şahit olduğu tahmin ediliyor.