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Dünya

Prens William helikopter pilotu olacak LONDRA (A.A)

10 Kasım 2011 21:48

-Prens William helikopter pilotu olacak LONDRA (A.A) - 10.11.2011 - İngiltere Kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi, Cambridge Dükü William, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) arama kurtarma helikopteri pilotu olarak gelecek yıl Falkland Adaları'nda görev yapacak. İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Galler'deki Kraliyet Hava Üssünde görevli Prens William, gelecek yıl şubat ayından itibaren 6 hafta boyunca Falkland Adaları'nda görevine devam edecek. RAF arama kurtarma pilotlarının tabi tutulduğu 6 haftalık eğitim programının rutin bir program olduğu açıklanırken, eşi Cambridge Düşesi Kate'in William'a bu görevi sırasında eşlik etmesi beklenmiyor. İngiltere ile Arjantin arasında 1982 yılındaki 10 haftalık savaşın yapıldığı yer olan Falkland Adaları, Atlantik Okyanusu'nun güneyinde bulunuyor.

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