-PRENS VE EŞİ ZARAR GÖRMEDİ LONDRA (A.A) - 09.12.2010 - İngiltere Kraliyet veliahtı Prens Charles ile eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın, arabalarına yapılan saldırıda zarar görmedikleri açıklandı. Kraliyetin resmi konutu Clarence House yaptığı açıklamayla, Prens Charles ve eşinin içinde bulunduğu araca protestocuların saldırdığını doğruladı. Charles ve Camilla'nın Londra Palladium'da düzenlenen bir geceye katılmak için Regent Street'ten araçlarıyla geçtikleri sırada protestocuların saldırısına uğradığı ve ikisinin da olayda zarar görmediği bildirildi. İngiliz yayın kuruluşu BBC ise protestocuların çiftin aracını tekmelediğini, araca boya attığını ve aracın camının kırıldığını aktararak, yayınlarında aracın fotoğrafına yer veriyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da protestolar sürüyor. İngiliz hükümetinin bugün aldığı üniversite harçlarının artırma kararına karşı çıkan protestocular gösterilerini genişletti. Parlamentonun bulunduğu Westminster ve bakanlıkların bulunduğu Whitehall'un yanısıra, alışveriş caddesi olarak bilinen ve mağazaların bulunduğu Regent Street ile Oxford Street'de de gösteriler düzenleyen protestocular, burada bazı mağazaların vitrinlerini kırdı. Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri David Cameron protestolardaki şiddeti kınadı. Olaylarda şimdiye kadar 15 kişi gözaltına alındı, 10 polis memuru ve 22 protestocu da yaralandı. İngiliz parlamentosu bugün yapılan oylamayla, ülkede üniversite harçlarının artırılmasına karar vermişti. Yeni karara göre, ülkede yıllık 3,290 sterlin (yaklaşık 7 bin TL) olan yüksek öğrenim harçları, 2012'den itibaren yıllık 9 bin sterline (yaklaşık 21 bin TL) kadar yükseltilecek.