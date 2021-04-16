Prens Philip'in sosyal mesafeli cenaze töreni planlanıyor: Kraliçe tek oturacak, Prens William ve Harry birbirinden ayrı yürüyecek

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Britanya Kraliçesi Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in Koronavirüs kısıtlamalarına uygun bir şekilde planlanan 30 kişilik cenaze törenine dair detaylar oluşmaya başladı. Kraliçe Elizabeth'in törende yalnız oturması, Philip'in torunları Prens Harry ve Prens William'ın birbirinde ayrı durması bekleniyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Buckingham Sarayı 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip'in cenazesine dair bazı detayları açıklamaya başladı. Aralarının gergin olduğu bilinen torunları Prens Harry ve Prens William'ın Prens Philip'in tabutunu yan yana taşımayacağı belirtildi. İki Prens'in arasında kuzenleri Peter Phillips'in olacağı açıklandı. Bir Saray sözcüsü, söz konusu planın Kraliçe Elizabeth'in dileği olduğunu söyledi.

"Prens Harry için askeri üniforma geleneği bozuldu"

Saray, Kraliyet ailesi mensuplarının tören sırasında askeri üniforma giymeyeceğini belirtti. Geleneklere göre cenaze törenlerinde askeri üniforma giyilmesine rağmen bu kararın geçen yıl Kraliyet ailesindeki ve ordudaki görevlerini bırakan Prens Harry için alındığı belirtildi. Geleneklere uyulsaydı Prens Harry'nin tek sivil olacağı hatırlatıldı.

Prens Philip'in çocukları Prens Charles ve Prenses Anne'in tabut arkasında yürüyen aile üyelerine öncülük edeceği belirtildi.

Cenaze töreninin gerçekleşeceği St. George Şapel'ine alınacak 30 kişinin tamamının tören boyunca maske takacağı, kendi haneleri dışından olanlarla 2 metre aralıklarla oturacakları belirtildi. Kraliçe Elizabeth'in herkesten ayrı bir noktada, kendi hanesinde tek olduğu için tek başına oturacağı belirtildi.

Cenaze töreni yarın gerçekleşecek.