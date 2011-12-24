Prens Philip hastanede

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'Kalp krizi ihtimali var'





Buckingham Sarayı 90 yaşındaki Prens’in durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Prens Philip'in göğüs ağrıları çektiği ve ihtiyati testler için Norfolk bölgesindeki Sandringham’dan alınarak Cambridge’de bulunan Papworth Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.Prens’in kalp krizi geçirip geçirmediği konusunda bir açıklama yapılmadı ancak yapılan testlerde tıkalı bir koroner damarı bulunduğu belirtildi.Saray, “Bu durum basit bir ameliyatla, stent takılarak çözüldü. Prens Philip kısa bir süre daha müşahede altında tutulacak” dedi. Doktorlar ise bir kalp krizi ihtimali olduğunu, ancak daha fazla bilgi verilmeden kesin bir yorum yapmanın imkansız olduğunu söylüyor.90 yaşındaki Prens Philip, Sandringham'da kraliyet ailesinin Noel kutlamaları nedeniyle bulunuyordu.