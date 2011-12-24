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Dünya

Prens Philip hastanede

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth’in eşi Prens Philip dün gece acil olarak hastaneye kaldırıldı

24 Aralık 2011 02:00

T24 - İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth’in eşi Prens Philip dün gece acil olarak hastaneye kaldırıldı. Prens’in koroner damarlarında tıkanıklık olduğu ifade edildi.

Buckingham Sarayı 90 yaşındaki Prens’in durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Prens Philip'in göğüs ağrıları çektiği ve ihtiyati testler için Norfolk bölgesindeki Sandringham’dan alınarak Cambridge’de bulunan Papworth Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

Prens’in kalp krizi geçirip geçirmediği konusunda bir açıklama yapılmadı ancak yapılan testlerde tıkalı bir koroner damarı bulunduğu belirtildi.


'Kalp krizi ihtimali var'

Saray, “Bu durum basit bir ameliyatla, stent takılarak çözüldü. Prens Philip kısa bir süre daha müşahede altında tutulacak” dedi. Doktorlar ise bir kalp krizi ihtimali olduğunu, ancak daha fazla bilgi verilmeden kesin bir yorum yapmanın imkansız olduğunu söylüyor.

90 yaşındaki Prens Philip, Sandringham'da kraliyet ailesinin Noel kutlamaları nedeniyle bulunuyordu.


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