Prens heykelinde 'çıplak şov'

Londra’yı keşfe çıkan turistler Prens George heykelini görüntülemek isterken beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Heykelin üzerinde kendilerine seslenen çıplak bir adam vardı.



İngiltere’nin başkenti Londra’nın merkezinde bir adam gündüz vakti Cambridge’in ilk Dükü Prens George’un heykelinin üzerine tırmanarak kıyafetlerini çıkarmaya başladı.

Polis, soyunurken etrafındakilere seslenen adamı heykelin üzerinden indirmek için üç saat çaba sarf etti.

Daily Mail gazetesinde yer alan haberde kimliği belirlenemeyen adamın Akıl Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğü belirtildi.

Yüzlerce kişinin heykelin etrafında toplanmasıyla yolu kapatan polis saatler sonra adamı heykelin üzerinden indirmeyi başardı.

Olay olduğu sırada bölgede dolaşan Savannah Severn konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Okulla geziye çıkmıştık ve yolda giderken heykelin üzerindeki çıplak adamı gördüm.

Şoke olmuştum. Poz veriyor gibi hareketler yapıyordu. Çok komikti.”