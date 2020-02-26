Prens Harry ve Meghan son kraliyet görevleri için İngiltere’de

Eşi Meghan Markle ile birlikte kraliyet görevlerini bıraktığını açıklayarak Kanada’ya yerleşen Prens Harry, resmî ayrılık öncesi son kraliyet görevlerini yerine getirmek üzere İngiltere’ye döndü.

Prens Harry ve Meghan Markle, kraliyet görevlerini bıraktıklarını açıklayıp Kanada’ya yerleşmelerinden bu yana ilk resmî görevine katılmak üzere Birleşik Krallık’a bağlı İskoç kenti Edinburgh’a gitti.

Prens, sürdürülebilir turizm projesi Travalyst zirvesine katılacak. Prens, Travalyst ortaklığını aralarında Booking.com, Skyscanner, Tripadvisor, Trip.com ve Visa’nın yer aldığı markalarla kurmuştu.

Resmî ayrılık 31 Mart'ta

Kraliyetten ayrılıp ekonomik bağımsızlıklarını kazanmak istediklerini söyleyen Prens Harry ve Meghan Markle, resmi olarak 31 Mart’ta görevlerini bırakıyor. O güne dek katılacakları bir dizi etkinlik bulunuyor.

Prens Harry tarafından oluşturulan, gazi sporcuların dokuz dalda yarıştığı Invictus Games spor etkinliği 28 Şubat’ta müzisyen Jon Bon Jovi’nin katılımıyla gerçekleşecek. Etkinlikte Prens Harry’nin de hazır bulunacak.

Harry ve Meghan’ın 5 Mart’ta Endeavour Fund ödüllerine birlikte katılması, Harry’nin 6 Mart’taki Silverstone araba yarışında hazır bulunması bekleniyor. Çift birlikte 7 Mart’taki Mountbatten Festivali’ne katılırken, Meghan Markle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine katılacak.

Son görev 9 Mart'ta

Çift ardından 9 Mart’ta Kraliçe ve diğer kraliyet üyeleriyle birlikte Commonwealth Service denilen İngiliz Devletler Topluluğu resmî törenine katılacak. Çiftin resmi olarak kraliyetten ayrılığı 31 Mart itibarıyla gerçekleşecek.

Özel jet eleştirisi

Geçen sonbaharda Travalyst Amsterdam’ın açılışına katılan Harry, çevrecilik mesajı vereceği toplantıya özel jetle gitmesiyle eleştirilmişti. Eşi Meghan Markle ile birlikte de 11 gün içinde dört kez özel jet kullanması İngiliz basınında günlerce konuşulmuştu. Harry de hayatının yüzde 99’unda yolcu uçağına bindiğini ancak o dönemde ailesinin güvenliği için özel jeti tercih ettiğini söyleyerek kendini savunmuştu.