Prens Harry ve Meghan Markle Los Angeles'a taşındı; Trump, "Kraliçe'nin hayranıyım ama ABD onların koruma masraflarını ödemeyecek" dedi

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Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak önce Kanada'ya daha sonra da ABD'nin Los Angeles kentine taşınan Prens Harry ve Meghan Markle'ın yeni hayatlarında koruma masraflarını kimin karşılayacağı gündeme geldi. Çifte "Hoşgeldiniz" mesajı veren ABD Başkanı Donald Trump, koruma masraflarını ABD'nin karşılamayacağını belirtti.

Kraliyet çiftinin ABD'ye taşınmasının ardından Twitter'da bir mesaj paylaşan Trump, Kraliçe Elizabeth'in büyük bir hayranı olduğunu ancak Prens Harry ve Meghan Markle'ın ABD'deki masraflarını karşılamayacağını söyledi. Trump, şunları söyledi:

"Kraliçe'nin ve Birleşik Krallık'ın büyük bir dostu ve hayranıyım. Krallık'tan ayrılan Harry ve Meghan'ın geçici olarak Kanada'da yaşayacağı belirtilmişti. Şimdi ABD için Kanada'yı terk ettiler, fakat, ABD onların güvenlik korumalarını ödemeyecek. Kendileri ödemeli!"

Trump'ın mesajına Prens Harry ve Meghan Markle'dan yanıt gecikmedi. Sussex çiftinin sözcüsü Reuters’a konuşarak, “Sussex Dükü ve Düşesi’nin ABD hükümetinden güvenlik kaynakları talep etme planı yoktur. Özel olarak finanse edilen güvenlik düzenlemeleri yapılmıştır” ifadesini kullandı.