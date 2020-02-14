Prens Harry ve Meghan Markle, Buckingham Sarayı'ndaki ofislerini kapatıyor

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Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak Kanada'ya yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle ayrılığa giden bir adım daha attı. Çiftin Buckingham Sarayı'ndaki ofislerini de kapatacağı belirtildi.

Kraliyet ailesinde ayrılık haberlerini başlatan Prens Harry ve Meghan Markle'ın Buckingham'daki ofislerini kapatma kararının saraydaki 15 çalışanın da işlerinden olmasına sebep olacağı belirtildi.

Kararla ilgili detaylar netleşmediği ve işten çıkarılan insanları yeni görevlere yerleştirme çabaları olduğu duyuruldu.

Britanya basını çiftin saraydaki ofislerini kapatmasının kaçınılmaz bir adım olduğunu açıkladı.

Dük ve Düşes geçen ay Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılarak Birleşik Krallık dışında bir hayat kurma adımı atmıştı.