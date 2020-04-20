Prens Harry ve Meghan Markle artık Britanya basınına konuşmayacak

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Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü ve Düşeşi Prens Harry ve Meghan Markle, bundan sonra Britanya basını ile bağlarını koparma kararı aldı. Çift, kendilerini tık avcılığı piyasasının bir malzemesi hâline getirmeyeceklerini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre Prens Harry ve Meghan Markle, Britanya gazeteleri The Sun, Daily Mail, Mirror ve Express'in editörlerine bir mektup gönderdi. Çift, bundan sonra bu gazetelerin muhabirlerine dönüş yapmayacaklarını, gerekli olduğu zamanlarda yalnızca avukatlar aracılığıyla iletişime geçeceklerini belirtti.

Dük ve Düşeş, "Tık avcılığı ve çarpıtma piyasasının bir parçası" hâline gelmeyeceklerini söyledi. Çift, bu kararın eleştiriden kaçınmak anlamına gelmediğini, yalanlar üzerine kurulmadığı sürece basın kuruluşlarının Dük ve Düşes hakkında haber yapma ve fikir sunma özgürlüğü olduğunu belirtti.

Prens Harry ve Meghan Markle, daha önce çifte dair Britanya gazetelerinden dünya basınına yapılan haberlere özellikle de Daily Mail'a bağlı MailOnline sitesi ve köşe yazarı Piers Morgan'a tepki vermişti.

Meghan Markle'ın geçen yılın Şubat ayında babasına gönderdiği bir mektup The Mail on Sunday ve Mail Online gazetelerine Thomas Markle tarafından servis edilmiş ve paylaşılmıştı. Meghan Markle babasıyla özel yazışmasını paylaştığı ve Veri Koruma Kanunu'nu ihlâl ettikleri için basın kuruluşlarına dava açmıştı.

Guardian'da daha önce konuşan kraliyet muhabirleri, Prens Harry'nin annesi Prenses Diana'yı muhabirlerden kaçarken bir trafik kazasında kaybetmesi nedeniyle medyayla arasının iyi olmadığını söylemişti.