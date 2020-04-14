"Prens Harry, avcılık hobisini Meghan Markle'ın hoşuna gitmediği için bırakabilir"

T24 Dış haberler

Sussex Dükü ve Düşesi Prens Harry ve Meghan Markle'ın aile dostu olan Britanyalı primatolog Jane Goodall, Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılarak ABD'ye taşınan çiftle ilgili konuştu. Goodall, Prens Harry'nin sıkça eleştirilen avcılık hobisinden eşi Meghan Markle'ın hoşuna gitmeyeceği için uzaklaşabileceğini söyledi.

Radio Times'a konuşan 86 yaşındaki Goodall, önce parçası olduğu National Geographic belgeseli The Hope üzerine konuştu. Kendisi bir hayvan hakları savunucusu olan Goodall, Prens William ve Prens Harry'nin avlanma hobisini eleştirerek "Onlar doğal hayatın birer savunucusu, yalnızca hayvanları vuruyor ve avlıyorlar" dedi.

Prens Harry'nin ABD'deki yeni hayatının nasıl olacağına ilişkin soru yanıtlayan Goodall, "Kariyeri onu nereye götürecek bilmiyorum ancak şu an hayatı biraz zorlayıcı buluyor" dedi.

Prens Harry ve Prens William'ın avlanma hobisi yıllardır tepki çekiyor. İkisi de yasa dışı yaban hayvan ticareti ve nesli tükenmekte olan hayvanların savunucusu olsa da özel hayatlarında avlanmaya çıktıkları biliniyor.