-Prens Harry askeri eğitimini tamamladı LONDRA (A.A) - 30.11.2011 - İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın oğlu Prens Harry'nin, ABD'deki helikopter eğitimini tamamlayıp İngiltere'ye döndüğü bildirildi. ST. James Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prens Harry'nin ABD'deki askeri eğitimini bitirdiği artık Kraliyet Hava Kuvvetlerine bağlı Wattisham Hava Üssü'nde ''Apaçi'' helikopterleri eğitimini tamamlayacağı belirtildi. Prens Harry, ABD'nin California eyaletindeki El Centro'da bulunan Donanma Hava Tesisi'nde Meksika sınırına yakın bir çölde 2 ay ''Apaçi'' tipi helikopterden füze ve roket atma eğitimi almıştı.