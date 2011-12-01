T24 LogoT24 Logo
Dünya

Prens Harry askeri eğitimini tamamladı LONDRA (A.A)

01 Aralık 2011 01:19

-Prens Harry askeri eğitimini tamamladı LONDRA (A.A) - 30.11.2011 - İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın oğlu Prens Harry'nin, ABD'deki helikopter eğitimini tamamlayıp İngiltere'ye döndüğü bildirildi. ST. James Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prens Harry'nin ABD'deki askeri eğitimini bitirdiği artık Kraliyet Hava Kuvvetlerine bağlı Wattisham Hava Üssü'nde ''Apaçi'' helikopterleri eğitimini tamamlayacağı belirtildi. Prens Harry, ABD'nin California eyaletindeki El Centro'da bulunan Donanma Hava Tesisi'nde Meksika sınırına yakın bir çölde 2 ay ''Apaçi'' tipi helikopterden füze ve roket atma eğitimi almıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24