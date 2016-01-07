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Dünya

Prens George okula başladı

Prens George'un gittiği okula günlük 33 Sterlin ödeniyor

07 Ocak 2016 12:40

İngiltere'de Kraliyet tahtının üçüncü sıradaki varisi Prens George’un kreşe başladığı ilk günden kareler basına yansıdı.

CNN Türk’ün haberine göre Kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü William ile eşi Cambridge Düşesi Kate'in ilk çocuğu Prens George’un kreşe başladığı ilk günden fotoğraflar, kraliyet çiftinin resmi konutu Kensington Sarayı tarafından Twitter üzerinden kamuyla paylaşıldı. 

İngiltere’nin Norfolk kentindeki Westacre Montessori Kreşi'ne başlayan 2 yaşındaki küçük prensin fotoğraflarını, annesi Cambridge Düşesi Kate çekti.

Prens George’un eğitim süresi boyunca Kraliyet çiftinin de Kraliçe 2. Elizabeth’in Sandringham kentindeki Anmer Hall kırsal konutunda yaşayacağı öğrenildi. 

Prens George’un gittiği Westacre Montessori Kreşi, İngiltere hükümetinin Eğitim Standartları Daire Başkanlığı’nda iyi seviyedeki yuvalar arasında bulunuyor.

Okul, 20’inci yüzyılın başlarında, eğitim ve öğretim alanında çocukların öğrenmelerinde kendi sorumluluklarını üstleneceği yeni bir method geliştiren İtalyan doktor Maria Montessori’nin ilkelerini benimsediği kaydedildi. Westacre Montessori Anaokulu’na Kraliyet ailesi üyelerinden ilk olarak Prens George’un babası William gitmiş, saraydaki eğitim yerine devlet okulunda eğitim gören ilk Kraliyet ailesi mensubu olmuştu. 

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