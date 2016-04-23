Prens George, Obama ile böyle tanıştı

İngiltere'ye 3 günlük ziyarete için giden ABD Başkanı Barack Obama, Londra temasları çerçevesinde kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü William ve eşi Kate ile bir araya geldi. İngiliz Kraliyet çifti, Obama ve eşi Michelle'i resmi konutları Kensington Sarayı'nda akşam yemeğinde ağırladı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Kensington Sarayı'nda akşam yemeğine katılan Obama'nın Prens George'la tanışma anı, sosyal medyada gündem oldu. Küçük prens, Obama'yı karşılamak için uyku saatini kaçırdı.

Bornozu ve pijamalarıyla el sıkıştı

Ziyaretin en dikkat çekici görüntüsü ise Obama'nın Prens George'la tanıştığı fotoğraflar oldu. Üzerinde bornozu ve pijamalarıyla Obama'yla el sıkışan küçük Prens'in bu fotoğrafla ziyaretin yıldızı oldu. Fotoğraf sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasına girdi.

Akşam yemeğine Prens William'ın kardeşi Prens Harry de katıldı. Gayrı resmi olarak gerçekleştirilen buluşmayla ilk kez genç Kraliyet üyeleri bir ABD Başkanı'nı ağırlamış oldu.

Obama çifti, Prense George'a sallanan at hediye etti.