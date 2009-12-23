Prens, evsizlere destek için sokakta uyudu

Birleşik Krallık tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William, geçen hafta bir geceyi evsizlerle birlikte sokakta uyuyarak geçirdi.

Prens William ve Harry'nin resmi konutu "Clarence House"dan yapılan açıklamaya göre, evsiz gençleri destekleyen bir yardım derneği olan Centrepoint'daki rolü ve derneğin önerisi üzerine, Prens William başkent Londra'daki Blackfriars Köprüsü'nde bir uyku tulumunun içinde yatarak, geçen hafta bir gecesini evsizlerle geçirdi.

Bu tecrübenin, genç evsizlerin neler hissettikleri ve yaşadıklarını ile nelere ihtiyaçları olduğunu anlamasını sağladığını söyleyen Prens William, "Her gece Londra sokaklarında uyumak zorunda olmanın nasıl olduğunu hayal bile edemediğini" kaydetti.

Açıklamada ayrıca, gece boyunca prense bir güvenlik görevlisi ile Centerpoint yardım derneğinin başkanının eşlik ettiği bildirildi.

16-25 yaş arasındaki evsiz gençleri destekleyen yardım derneği Centrepoint'ın, 2005 yılından bu yana gönüllü temsilcisi ve destekçisi olan Prens William'dan önce bu görevi, 1997 yılında hayatını kaybeden prensin annesi Galler Prensesi Diana üstlenmişti.