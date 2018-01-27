Prens El Velid bin Talal serbest bırakıldı

Dünyanın en zengin 100 kişisinden biri olan Prens El Velid bin Talal’ın serbest bırakıldığı belirtildi. Reuters’ın aile yakınlarına dayandırdığı haberine göre kasım ayı başından bu yana gözaltında bulunan prens, 2 ayın ardından serbest kaldı. Reuters’a konuşan bir kaynak, prensin eve ulaştığını kaydetti.

Suudi Arabistan'ın ilk Kralı olan ve İbni Suud olarak da bilinen Abdülaziz bin Abdurrahman'ın torunu Prens El Velid, salıverilmesinden birkaç saat önce Reuters’da yayınlanan röportajında da, ‘hakkındaki suçlamalardan beraat ettiğini ve birkaç gün içinde salıverilmeyi beklediğini’ söylemişti.

Kasım ayı başında onlarca kraliyet üyesiyle birlikte ‘yolsuzluk operasyonu’ kapsamında gözaltına alınan Prens El Velid, o günden bu yana başkent Riyad’daki Ritz-Carlton otelinde tutuluyordu. Prensin gözaltına alınmasının ardından BBC Türkçe’de yayınlanan haberde, dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bin Talal’la ilgili şu bilgilere yer verilmişti:

"1955 doğumlu Prens El Velid'in kişisel internet sitesinde yer alan biyografisinde, küresel ölçekteki şirketlere yaptığı yatırımlar sıralanıyor. Uzun liste içerisindeki şirketlerden bazıları şöyle: Twitter, Euro Disney, Twentieth Century Fox, lüks oteller, Suudi Arabistan'da yapımı devam eden ve tamamlandığında dünyanın en yüksek binası olacak olan kule.

Prens El Velid'in bu yatırımları, özel yaşamının da zaman zaman uluslararası basına yansımasına neden oluyor. Business Insider haber sitesi, bir haberinde "Prens El Velid sarayında kendisini eğlendirmesi için cüceler tutuyor. Sırf eğlence olsun diye bazen cüce hizmetçilerini sağa sola fırlatıyor" diyordu.

"Aile iktidardan uzaklaştırıldı"

Her ne kadar El Velid ilk Kral İbni Suud'un torunu olsa da, daha gençlik yıllarındayken tahta geçme şansı yok denecek kadar azalmıştı. Ancak El Velid'in babası Talal Bin Abdülaziz, 1960'lı yıllarda krallığın katı yönetim biçimini eleştirmeye başlayınca aile iktidardan uzaklaştırıldı. Yine de El Velid bin Talal yine de zaman zaman yaptığı iktidar çıkışlarıyla da biliniyordu.

"30 bin doları bir, 300 bin doları 3 yılda bitirdi"

ABD merkezli Vanity Fair dergisi, 2013 yılında 'Çöldeki Hissedar' başlığıyla El Velid'in geniş bir biyografisini yayınlamıştı. O yazıda, El Velid'in 30'lu yaşlarında ABD'nin California eyaletinde bulunan Menlo College'ta işletme eğitimini tamamlayarak, Suudi Arabistan'a döndüğü aktarılıyor: "El Velid babasından 30.000 dolar almış ancak bu parayı bir yılda tüketmişti. Bu kez babası oğluna 300 bin dolar vermişti. El Velid'in bu parayı bitirmesi üç yıl sürmüştü."

Yazıda Prens El Velid babasından üçüncü kez para istediğinde şansının döndüğü ifade ediliyor: "El Velid'in babası bu kez para değil, öğüt verdi: 'Kendi işini kur'. Suudi kraliyet ailesinin varlıklarını da teminat olarak gösteren Prens, çektiği kredileri akıllıca yatırımlar için kullanmaya başladı."

Ancak El Velid'in servetini sırtını Suudi Arabistan'ın petrol sektörüne dayayarak oluşturduğunu ifade edenler de var. Hatta Vanity Fair'e konuşan bazı isimler, El Velid'in kraliyet ailesi için sadece paravan olduğunu ifade ediyor.

Twitter ve Apple gibi teknoloji devlerinde hissesi var

Her ne kadar nasıl olduğu konusunda tartışmalar devam etse de, Prens El Velid, 1990'ların başlarında dünyanın en zenginleri listesinde tepelere tırmandı. Üstelik servetini Suudi kraliyet ailesinin varlıklarıyla değil, o dönemlerde zor durumda olan ABD bankası Citicorp'a yaptığı yatırımla artırdı.

Citicorp yatırımının büyük bir getiri sağlamasının ardından Prens El Velid, Suudi Arabistan'a bağlı kalmak zorunda olmayan uluslararası bir yatırımcıya dönüştü. 62 yaşına Apple ve Twitter gibi teknoloji dünyasının en önemli şirketlerinde hisse sahibi oldu.

El Velid serveti konusunda hiçbir zaman ağzı sıkı da olmadı. Hatta ekonomi ve iş dünyası dergisi Forbes'u, servetini olduğundan daha düşük göstermekle suçlayarak dava açmıştı.