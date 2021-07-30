Prens Charles ve Prenses Diana'nın düğününden kalma pasta dilimi, açık artırmayla satışa sunulacak

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Prens Charles ve Prenses Diana'nın düğününden kalma bir parça pasta, açık artırmayla satışa sunulacak.

Pasta dilimi, düğün gününde Kraliçe Elizabeth'in annesinin Clarence Konutu'nda çalışan Moyra Smith'e verilmişti. Smith, keki yemeyip teneke bir kapta sakladı.

Açık artırmayı gerçekleştirecek Dominic Winter Auctioneers'dan Chris Albury, "Kekin ilk günkü gibi iyi bir durumda olduğunu görüyoruz. Yine de yenmemesini tavsiye ederiz" dedi.

Kekin saklandığı kabın üzerinde el yazısıyla kaleme alınmış, "Dikkatli davranın- Prens Charles ve Prenses Diane'in düğün pastası" yazılı, 27 Temmuz 1981 tarihli bir not bulunuyor.

Ailenin 2008'de bir koleksiyoncuya sattığı kek, 11 Ağustos'ta açık artırmayla yeni sahibini bulacak.

Pasta diliminin 300 ila 500 sterlin arasına alıcı bulması bekleniyor.

Kraliyet düğünü için 23 ayrı pasta hazırlanmıştı.