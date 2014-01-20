Prens Charles, 'Kral Charles' olmaya mı hazırlanıyor?

İngiltere’de Buckingham Sarayı’nın üst düzey yönetiminde önemli değişiklikler yapılması Prens Charles’ın görevi annesi Kraliçe Elizabeth’ten devralmasına hazırlık olarak yapıldı.

Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth ile Prens Charles’ın son 20 yıldır birbirinden bağımsız olarak çalışan basın ofislerinin birleştirildiğini ve bundan böyle kraliyetin basınla olan tüm ilişkilerini veliaht prensin baş basın danışmanı Sally Osman’ın tek başına yürüteceğini açıkladı.

Saray için çalışmaya başlamadan önce 8 yıl BBC’de İletişim Direktörü olarak görev yapan 54 yaşındaki Osman’ın bundan böyle Kraliçe ve Prens Charles’ın yanı sıra Cambridge Dük ve Düşesi, Prens Harry ve Prens Phillip’in basınla ilişkilerini de yürüteceği açıklandı.

Kraliyete yakın kaynaklar basın ofisinde yapılan değişikliğin “Saray'ın Kral Charles’ın iktidarı için hazırlık yaptığını gösterdiğini” belirtirken, 88 yaşındaki Kraliçe resmi olarak emekli olmaktan asla bahsetmemiş olsa da görevlerini büyük bir hızla oğluna devretmekte olduğunu söyledi.

Buckingham Sarayı’ndaki personel değişiminin yıllardır Kraliçe’nin basın danışmanlığını yürüten Alisa Anderson’ın görevinden istifa etmesi ile başladığı belirtildi.

Anderson’ın bundan böyle Anglikan Kilisesi’nin başında bulunan Canterbury Başpiskoposu’nun basın ofisini yöneteceği açıklandı.

İngiltere tarihinin taht sırasında en uzun süre bekleyen “en yaşlı” veliaht prensi olan Charles’ın iktidarı sorunsuz bir biçimde devralabilmesi için sarayda yapılan düzenlemelerin önümüzdeki aylarda da büyük bir hızla devam edeceği belirtildi.