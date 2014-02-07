Prens Charles burnunu minik Kayla'ya kaptırdı

İngiltere tahtının bir numaralı vârisi Prens Charles, burnunu Türk asıllı Akbaşak çiftinin bir yaşındaki bebeği Kayla'ya kaptırdı.

Londra'da Tottenham semtini ziyaret eden Prens Charles, 2011'de gerçekleşen sokak olaylarından en çok zarar gören ailelerle sohbet etti. Prens, Akbaşak ailesiyle konuşurken çiftin ikiz kızlarından Kayla, Charles'ın burnuna elini attı.

Prens Charles’ın burnunu kaptırdığı bu kare, 17 Kasım 1999'da İzmit'te depremzedeleri ziyaret eden dönemin ABD Başkanı Clinton ile onun burnunu sıkan 6 aylık Erkan bebeği hatırlattı.