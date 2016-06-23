Premier Lig'in gol kralı 4 yıllık sözleşmeye imza attı

Arsenal ile adı geçen İngiliz futbolcu Jamie Vardy, Leicester City ile olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı. Leicester City kulübü tarafından yapılan açıklamada, Jamie Vardy'nin sözleşmesinin 2020 yılına kadar uzatıldığı bildirilirken, 29 yaşındaki futbolcunun haftalık 100 bin sterlin alacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Leicester City ile Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Vardy, ligde 24 gol attı.

Başarılı golcünün adı Premier Lig'in devlerinden Arsenal'in yanı sıra Chelsea ile de anılıyordu.