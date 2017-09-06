Premier Lig'de transfere '14 saniye' engeli!

FIFA, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin, Portekiz'in Sporting takımından yaptığı Adrien Silva transferini, belgelerin 'transfer döneminin bitiminden 14 saniye sonra gelmesi' sebebiyle reddetti.

BBC'de yer alan habere göre Leicester City, Adrien Silva ve kulübüyle her konuda anlaşmaya varırken FIFA, belgelerin transfer sezonunun kapanmasından 14 saniye sonra iletilmesi nedeniyle transfere izin vermedi.

Geçen sezon Sporting formasıyla tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Portekizli orta saha, 6 gol ve 4 asistle 10 gole direkt katkı sağlamıştı