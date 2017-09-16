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Spor

Premier Lig'de Manchester City rüzgârı!

Arjantinli golcü Sergio Agüero, karşılaşmayı 3 gol 1 asistle tamamladı

16 Eylül 2017 22:46

İngiltere Premier Lig’in 5’inci haftasında lider Manchester City, Arjantinli golcü Sergio Agüero’nun hat-trick yaptığı Watford deplasmanından 6-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmada gol perdesini 27’nci dakikada Sergio Agüero açtı. 31’de ilk golün sahibi Agüero, David Silva’nın asistinde farkı ikiye çıkardı: 0-2.

Performansıyla izleyenleri büyüleyen Agüero, 38’de Gabriel Jesus’a asist yaptı ve ilk yarının skoru belirlendi: 0-3.

Karşılaşmadaki 4’üncü golünü Arjantinli savunmacı Nicolas Otamendi, David Silva’nın asistinde 63’te kaydetti: 0-4.

81’de Sergio Agüero hat-trickini tamamlayan golü atarken, 89’da Raheem Sterling maçın skorunu penaltı golüyle tayin etti: 0-6.

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