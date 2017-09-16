Premier Lig'de Manchester City rüzgârı!

İngiltere Premier Lig’in 5’inci haftasında lider Manchester City, Arjantinli golcü Sergio Agüero’nun hat-trick yaptığı Watford deplasmanından 6-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmada gol perdesini 27’nci dakikada Sergio Agüero açtı. 31’de ilk golün sahibi Agüero, David Silva’nın asistinde farkı ikiye çıkardı: 0-2.
Performansıyla izleyenleri büyüleyen Agüero, 38’de Gabriel Jesus’a asist yaptı ve ilk yarının skoru belirlendi: 0-3.
Karşılaşmadaki 4’üncü golünü Arjantinli savunmacı Nicolas Otamendi, David Silva’nın asistinde 63’te kaydetti: 0-4.
81’de Sergio Agüero hat-trickini tamamlayan golü atarken, 89’da Raheem Sterling maçın skorunu penaltı golüyle tayin etti: 0-6.