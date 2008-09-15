Premier Lig'de görünüm

Gianfranco Zola’nın gelişiyle menajer koltuğunu dolduran ve rahat bir nefes alan West Ham United’ın huzuru uzun sürmedi. West Bromwich deplasmanına giden Çekiçler, kalelerinde 3 gol gördüler. Attığı iki gole rağmen beraberliğe ulaşamayan ve bir puan bile alamayan West Ham, evine eli boş dönmek zorunda kaldı. Zola ise sadece yeni takımını izlemekle yetindi.Üçüncü hafta Arsenal’e farklı bir skorla yenilen Newcastle, bu hafta da galibiyete ulaşamadı. Kendi evinde Hull City’yi ağırlayan Newcastle United, Kevin Keegan’ın gidişinden sonra taraftarlarına güçsüz rakibini yenerek güzel birgün geçirtmek istiyordu ancak bunu başaramadı.Evinde Bolton’u konuk eden Fulham, rakibini 2-1lik skorla geçerek üç puanı almayı başardı. İlk yarıda Zoltan Gera ve Zamora’nın golleriyle öne geçen Fulham, maçın son dakikalarında Kevin Devies’in bulduğu kafa golüyle heyecanlanan ancak başka gol bulamayan Bolton’u mağlup etmiş oldu.Middlesbrough, deplasmandan üç puan çıkartmak istiyordu ancak Portsmouth’lu Jermain Defoe, Tuncay’ın ve onun takım arkadaşlarının hayallerini suya düşürdü. Maça iyi başlayan ekip Middlesbrough oldu. 24. dakikada Peter Crouch’un asistiyle golü bulan Mido, takımını öne geçirdi. İkinci yarıda ise işler tersine döndü. Milli takımdan mutsuz dönen Defoe, takımı adına iki gol kaydetti ve Portsmouth’a galibiyeti getiren isim oldu.Sunderland’ın hiç gol bulamadığı maçta Wigan, maçın iki golünün de sahibiydi. İlk yarıda Titus Bramble, topu kendi kalesine gönderince Roy Keane’nin ekibini öne geçirdi. Gol yollarında etkili olan ve son zamanlarda adını sıkça duyuran Amr Zaki, bu hafta da sahnedeydi. Wigan’a bir puanı getiren Zaki, maçın bitimine 12 dakika kala günü kurtaran isim oldu. Wigan’lı Lee Cattermole ise gördüğü ikinci sarı kart sonrasında 86. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.