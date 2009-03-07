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Spor

Premier Lig zarar veriyor

Blatter ,Premier Lig'in, sahip olduğu popülarite nedeniyle, dünya çapında futbola zarar verdiğini savundu.

07 Mart 2009 02:00


FIFA Başkanı Sepp Blatter, İngiltere Premier Ligi'nin, sahip olduğu popülarite nedeniyle, dünya çapında futbola zarar verdiğini savundu. Blatter, Premier Lig'in mevcut yapısının da sağlıksız olduğunu belirtti.

Premier Lig sahip olduğu büyük kulüp ve yıldızlarla Avrupa'nın en heyecan verici ligleri arasında üst sıralarda yer alıyor.

FIFA Başkanı Sepp Blatter de 1992'de kurulan İngiltere Premier Ligi dünyanın en çekici ligi olarak tanımlıyor. Ancak, Blatter, Premier Lig'in popülaritesinin dünya futbolunu olumsuz etkilediğini düşünüyor.

Diğer ulusal liglerin Premier Lig'le rekabet edemediğinin altını çizen Blatter, ligdeki yapıyı da son derece sağlıksız bulduğunu söyledi.

Blatter, “Eğer bir şampiyonada katılımcıların 4'te 3'ü sadece küme düşmemek için mücadele ediyorsa bunda bir terslik vardır" dedi.

FIFA başkanı, ligin rekabet kalitesini yükseltmenin yolunun yerli oyuncu ve yatırımcı sayısını arttırmaktan geçtiğini savundu.

Konu hakkında Premier Lig Genel Müdürü Richard Scudamore ile görüşeceğini belirten Blatter, futbola giren yabancı sermayenin de büyük risk taşıdığını ancak şu aşamada ellerinden bir şey gelmediğini vurguladı.

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