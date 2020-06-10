Premier Lig kupasına Liverpool'un ismi yazıldı!

Premier Lig'de en yakın rakibi Manchester City'ye 25 puan fark atan ve şampiyonluğa ulaşmasına kesin gözüyle bakılan Liverpool, İngiltere'de krize neden oldu. Koronavirüs salgını sonrası henüz başlamayan ligin şampiyonluk kupasına Liverpool'un isminin yazıldığının iddia edilmesi, rakip taraftarları çileden çıkardı.

Futbolun en değerli ligi olarak kabul edilen Premier Lig'de maçlar 17 Haziran tarihinde başlayacak ve karşılaşmalar tüm Avrupa'da olduğu gibi seyircisiz oynanacak.



İngiltere'de sıkça gündeme gelen konuların başında ligin tescil edilmesi geliyordu. Özellikle Liverpool taraftarları ikinci sıradaki Manchester City ile aradaki puan farkı sebebiyle ligin tescil edilmesi ve takımlarının şampiyon ilan edilmesini talep ettiler fakat Premier Lig yönetimi, liglerin kaldığı yerden devam etmesine karar verdi.

Liverpool'un şampiyon olmasına kesin gözüyle bakılırken 'cheekysportinsta' adlı kullanıcı Instagram hikayesinde bir görüntü paylaştı ve Premier Lig'in 2019-2020 şampiyonluk kupasının üzerinde Liverpool'un yazıldığı görüldü.