Prematüre ve ölü doğum riski azalacak

Zaman’da yayımlanan habere göre, Yeni Güney Wales Sağlık Bakanı John Della Bosca, "Hamile kadınların kanında doğmamış bebeklerdeki yetersiz beslenme riski olanları gösterebilen 'angiopoietin-2' isimli bir protein buldular." dedi. Yeni bulgularla doktorlar anne kanındaki protein seviyesini hamileliğin 10. haftasında ölçebilecekler ve anneyi tedavi edebilecekler.