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Sağlık

Prematüre ve ölü doğum riski azalacak

Bilim insanları, erken ve ölü doğum riskini azaltan bir test geliştirdiler.

03 Aralık 2008 02:00

Avustralya'da Sydney's Royal North Shore Hastanesi'nde görevli bilim insanları, erken ve ölü doğum riskini azaltan bir test geliştirdiler. 

Prematüre bebeğe anne sütü bankası

30 yılda 6 milyon tüp bebek dünyaya geldi

Zaman’da yayımlanan habere göre, Yeni Güney Wales Sağlık Bakanı John Della Bosca, "Hamile kadınların kanında doğmamış bebeklerdeki yetersiz beslenme riski olanları gösterebilen 'angiopoietin-2' isimli bir protein buldular." dedi. Yeni bulgularla doktorlar anne kanındaki protein seviyesini hamileliğin 10. haftasında ölçebilecekler ve anneyi tedavi edebilecekler.

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