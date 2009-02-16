Prematüre tüp bebeğe kalp ameliyatı yapıldı

Prematüre olarak 1.5 kilogram ağırlığında dünyaya gelen bebeğin, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi'nde yapılan ameliyat ile kalbindeki açık damar onarıldı.



Alınan bilgiye göre, Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Nurcan (30) ve Nahit (40) Gönül çiftinin, 8 yıl çocukları olmadı. Uygulanan tedavi sonrasında tüp bebek yöntemiyle ikiz bebeğe hamile kalan Nurcan Gönül, 2 ay erken doğum yaptı.



Prematüre olarak 1.5 kilogram ağırlığında dünyaya gelen Eren ve Ceren bebekler, ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Yeni Doğan Ünitesi'ne yatırıldı. Muayene sırasında bebeklerden Eren'in kalbinde 6 milimetre büyüklüğünde açık kalmış bir damar bulunduğu, bunun da kalp ve solunum yetmezliğine neden olduğu belirlendi.



ADÜ Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berent Dişçigil başkanlığındaki ekip tarafından ameliyata alınan Eren bebek, 2 saat süren müdahalenin ardından sağlığına kavuştu.



ADÜ Tıp Fakültesi Yeni Doğan Ünitesi'nde görevli Doç. Dr. Münevver Kaynak Türkmen, yaptığı açıklamada, bebeklerin 31 haftalık doğduğunu, Ceren için doğumdan itibaren solunum desteğine gerek olmadığını, ancak Eren'de akciğerinde sorun belirlendiğini söyledi.



Yapılan tetkikler sonucunda tespit edilen açık damarı önce ilaçla tedavi etmeye çalıştıklarını, ancak başarılı olunamadığını bildiren Doç. Dr. Türkmen, "Bu duruma bağlı olarak bebeğin durumu daha da kötüleşti. Akciğerlerinde kanama ortaya çıktı. Bu nedenle ameliyat kararı alındı" diye konuştu.



Ender görülen durum



Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Berent Dişçigil de 1.5 kilo ağırlığındaki bir bebeğe kalp ameliyatı yapılmasının ender görülen bir durum olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



"Böylesine bir mucize ile ilk kez karşılaştık. Bu kalp ameliyatı ile kalpte kapanması gereken büyük damar kapatılarak, bebek kalp yetmezliğinden kurtarılmıştır. Bebek hızlı bir şekilde iyileşmektedir. Sağlık durumu gayet iyi. Hızlı bir şekilde kalp yetmezliğinden çıktı. Solunum yetmezliğinden çıkmaktadır. Kısa bir süre sonra buradan sağlıklı bir şekilde evine gitmesi beklenmektedir."



Anne Nurcan Gönül ise 8 yıldır çocuk sahibi olmak için çaba gösterdiklerini, son çare olarak başvurdukları tüp bebek yöntemi sayesinde, ikiz çocuk sahibi olduklarını belirterek, Eren bebeğin rahatsızlığını ilk öğrendiğinde çok ağladığını belirtti.



Ameliyatın başarılı geçtiğini aktaran Gönül, bundan sonraki tek temennisinin çocuğunun bir an önce iyileşmesi olduğunu kaydetti.



(AA)

