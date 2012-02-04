Predator buldu jetler vurdu

T24 - Uludere bombardımanından 36 gün sonra Kuzey Irak’a hava harekâtı düzenlendi. ABD’nin İncirlik’te Türkiye için bıraktığı insansız hava aracı Predator’un Zap bölgesinde bulduğu hedefler, uçaklar tarafından imha edildi.



Türk Hava Kuvvetleri, 29 Aralık’ta Şırnak Uludere’de terörist zannederek kaçakçılık yapan 34 vatandaşın bombalanmasından sonra Kuzey Irak’taki PKK unsurlarına yönelik ara verdiği hava operasyonlarına dün yeniden başladı. Uludere olayının üzerinden 36 gün geçtikten sonra yapılan operasyonda Zap bölgesinde PKK’ya ait üç barınak vurularak imha edildi. Irak’tan çekilen ABD’nin Türkiye’ye bıraktığı ve Irak’ın kuzeyini gözetlemek için İncirlik’e konuşlandırdığı 4 insansız hava aracı Predator’dan birisi, keşif uçuşunda Zap bölgesinde hareketlilik tespit etti.

Kış barınakları



Yapılan analizler sonucu terör örgütünün bölgedeki yoğun kış şartlarından korunmak için 3 ayrı yerde barınak kurduğu belirlendi. Diyarbakır’daki 2’nci Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı 8’inci Ana Jet Üssü’nden havalanan uçaklar, nokta atışı yaparak lazer güdümlü bombalarla barınakları imha etti. Barınaklara sığınmış teröristler de kaçamadan etkisiz hale geldi.



Genelkurmay Başkanlığı, operasyonla ilgili açıklamayı dün akşam yaptı: “Irak’ın kuzeyinde yapılan keşif ve hedef analizi sonuçlarına istinaden, Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütüne ait üç adet hedef (barınak), Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından etkili olarak vurulmuştur.”