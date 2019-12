Pratik yoldan temiz ve düzenli bir eve sahip olun

Uygulayacağınız birkaç ufak hile ve doğru organizasyonla temiz ve düzenli bir eve sahip olmak ister misiniz?



Temiz ve düzenli bir evde yaşamak herkesin hoşuna gider. Önemli olan bu düzeni pratik yoldan nasıl sağlayacağınızı bilmek. Evim dergisinin sizler için önerdiği birkaç ufak hile ve doğru organizasyonla bunu başarabilirsiniz.



Evde her gün yapmanız gerekenler bellidir aslında: Yatak odası havalandırılır, yataklar yapılır, banyo ve kireçlenmemesi için zemin temizlenir, mutfak toparlanır, yemek sonrası dağılan lavabo, ocak, fırın silinir, eğer bebeğiniz varsa odası toplanır ve son olarak kirli çamaşırlar makineye atılır. Eğer akşamüstü misafir gelecekse toz almayı ve süpürge tutmayı da tüm diğer işlere ekleyebilirsiniz. İşlerinizi kolaylaştırmak ve daha az yorulmanızı sağlamak için birkaç önerimiz var.



İlk kural: Ortak çalışmak, görev paylaşımı yapmak. işleri ailenizin tüm üyeleri arasında paylaştırabilirsiniz. Örneğin günlük kirli çamaşırların toplanması, kahvaltı ya da yemek sonrası bulaşıkların yıkanması ve yatakların toplanması gibi düzen düzenli yapılacak işleri haftalara ya da günlere bölerek, eşiniz ve çocuklarınız arasında paylaştırabilirsiniz.



Zekice bir fikir: Tüm aileyi programlayarak her hafta bir odayı baştan sona temizlemek. Böylece öğlene kadar temizlik işiniz biter ve siz de alışveriş için vakit bulabilirsiniz.



Çamaşırlar: Çözümü çok basit. Her gün yıkayacaklarınızı listeleyin. Örneğin çarşaf ve havluları aynı gün yıkamayabilirsiniz. Eğer tasarrufu davranmak istiyorsanız makinenizi gece yatarken çalıştırmanızı tavsiye ediyoruz. Ancak bu durumda tek seferlik çamaşır yıkayabilirsiniz. Çünkü bittiğinde çoktan uyumuş olursunuz.



Düzgün katla, az ütüle: Çamaşırlarınızın birçoğunu doğru ve düzgün katlayarak hiç ütülemeden de kaldırabilirsiniz. Örneğin bluzları önce elinizle bastırarak düzeltin ve daha sonra düzgün bir şekilde askıya asın. işlemeli bölümlerinin buruşmaması için daha dikkatli düzeltin ve omuzlarda kat izi bırakmamak için askı içine küçük bezler yerleştirin. Eğer kurutma makineniz yoksa pantolonları düzgünce katlayıp, kuruması için bekledikten sonra yatak altına yayarak düzleştirebilirsiniz. Havlu, masa örtüsü ve nevresim takımlarını gerdirerek katlayıp elinizle düzelterek kırışıklıklarını giderebilirsiniz. Aynı işlemi t-shirtler için de uygulayabilirsiniz. Tek ütülemeniz gerek gömlekler. Başka hiçbir şeyi ütülemediğiniz için sadece işiniz yarı yarıya kolaylamış olur.



Son olarak... Her dört ayda bir: Dört ayda bir perdelerinizi yıkayabilir ve her altı ayda bir mutfak ekipmanları, buzdolabı ve derin dondurucunuzu temizleyebilir, kütüphanenizi düzenleyebilir ve yılda bir kere kanepe ve koltuk örtülerini yıkayabilir, halıları temizleyiciye yollayabilir ve tüm dolapları elden geçirebilirsiniz. D



Daha iyi bir çekmece düzeni



Standart ölçüde, iki dar ve iki derin çekmece dolabı ya da şifoniyeri doğru bir şekilde yerleştirdiğinizde yaklaşık 60 cm.’lik bir dolap kadar eşya alabilir. Yapmanız gerekenler:



1. Çekmece içlerini kaplama kâğıdı ya da ince bir kumaşla kaplayın.



2. Küçük çekmece gözünü çorap, fular ve eldivenler için, diğer küçük gözü takı ve aksesuarlarınıza ayırabilirsiniz.



3. Yapı marketlerden satın alacağınız karton kutuları ihtiyaçlarınıza göre düzenleyerek çekmece içlerine yerleştirirseniz hem aradıklarınızı daha kolay bulabilirsiniz, hem de çekmeceleriniz her zaman düzenli olur. Kare olanları t-shirt ve bluzlar, dikdörtgen olanları çorap, atkı ya da kemerler için organize edebilirsiniz.



4. Alttaki derin çekmece katlanmış kazak, pantolon, şort ve gömlekler için uygun olabilir. Ancak yerleştirirken renklerine ya da spor/klasik modeline göre düzenleyebilirsiniz.