Pratik ev işleri

Sepetten şık bir kalemlik nasıl yapılır?

Düğmelerle dekorasyon

Evde tek kalmış düğmelerle basit bir çerçeveyi renkli ve şirin bir hale getirebilirsiniz.

1. Buz kalıplarınızı su ile doldurmadan önce bölmelere portakal, limon ve dilediğiniz meyve parçacıklarını yerleştirirseniz dekoratif buzlar elde etmiş olursunuz.2. Pamuklu giysilerinizin çekmemesi için ilk yıkamada bir gece soğuk suyun içerisinde bekletin, sonra yıkayın.3. Yeni bir tava satın aldığınızda ilk önce içinde bir miktar sirke kaynatın. Bu işem ilerde kızartmalarınızın tavaya yapışmasını önleyecektir.4. Duvarınıza çivi çakacağınız zaman işaretlediğiniz yerin üzerine çapraz bant yapıştırın. Çiviyi öyle çakın. Böylece duvarın alçısını çatlatmamış olacaksınız.5. Kızartma yağını bir kaç kez kullanabilirsiniz. Kullanılır durumda olup olmadığı nı anlamak için kızgın yağın içerisine bir dilim ekmek atın. Ekmekte kara lekeler oluşmuyorsa rahatlıkla kullanabilirsiniz.6. Cevizlerin kabuklarını kolayca açabilmek için onları bir gece tuzlu suyun içerisinde bekletin. Böylece içleri de dağılmayacaktır.7. Un kavanozunun böceklenmemesi için, kavanozun içerisine bir adet defne yaprağı koyun.8. Fırında patates yapmadan önce,10- 15 dakika haşlayın ve çatal ile delin. Daha kolay pişecektir.9. Büyük miktarda patatesiniz var ise torbanın içerisine bir adet elma koyun. 8 hafta boyunca filizlenmesini ve büzüşmesini önler.10. Kullanılmış limon kabuklarını rendeleyip şeker ile karıştırın. Kavanozun içerisinde buzdolabında uzun bir süre saklayabilirsiniz. Böylece pasta yaparken elinizin altında hazır bulunur.Bir sevgili için geleneksel olduğu kadar en romantik hediyedir çiçekler. Orkide ise, çiçeklerin en özeli ve en ateşlisidir. Bu yıl Sevgililer Günü’nde hem aşkınızın ateşini temsil eden, hem de uzun yıllar aşkınıza tanıklık edecek olan baş döndürücü güzelliğe sahip orkideyle, onu şaşırtın. Yanında da Botanika tarafından üretilen ‘Çiçek Coşturan Orkide Özel Besini’ vererek, ona yeni tohumlanacak rengârenk çiçekleri vaat edin. ‘Botanika’nı n orkidelere özel ürettiği ‘Çiçek Coşturan Orkide Özel Besini’, 14 farklı çeşidiyle bitkilerin en büyük güç kaynağı. www.botanika.com.trAbajur şapkanız eskidiyse onu yenilemek çok basit. Pratik ve ekonomik bir şekilde onu mobilyalarınıza uygun hale getirebilirsiniz.Malzemeler: Abajur şapkası, subazlı akrilik boyalar, tampon fırça, desenli peçeteler, peçete yapıştırıcısı, tinerbazlı cam cila ve makas. Yapılışı: Abajur şapkasını iki kat beyaz akrilik boya ile boyayın. Peçeteyi katlarına ayırdıktan sonra şapkanın kenar kısımlarına yapıştırın. Bütünlük sağlamak için fırça yardımıyla peçetenin kenar kısımlarına gölgelendirmeler yapın. Kurumasını bekleyin. Kalan boşluklara tampon fırçayla renklerle tamamlamalar yapın. İsterseniz boyayı fazla alıp kat vererek doku da oluşturabilirsiniz. Ara boşlukları uygun renk ve dokularla tamamladıktan sonra kurumasını bekleyin. Tinerbazlı cam cila ile vernikleyin. Bengisu Ahşap El Sanatları, Tel: (312) 427 08 34.Eski sepetlerle güzel bir hobi ya da kalem kutusu yapabilirsiniz. Sprey boya ile renklendirdiğiniz sepetin içini elinizdeki artık kumaşlarla kaplamanız yeterli. Sepetin içine ister kalemlerinizi, ister boya malzemelerinizi koyabilirsiniz. Güle güle kullanın.1. İlk başta çerçevenin camını ve destekleme kısmını güvenli bir yere koyun. Eğer çerçeveniz vernikli ise zımpara kâğıdı ile zımparalayın. Üzerine astar sürün. Kuruduğu zaman da iki kat boya uygulayın.2. Yeni uygulamış olduğunuz boyayı korumak için üzerine bir kat vernik atın.3. Farklı renk ve büyüklüklerdeki düğmeleri isterseniz çift taraşı bant, isterseniz de silikon ile çerçevenize sabitleyin. Düğmeleri yapıştırmadan önce masa üzerinde düzenlerseniz bu size kolaylık sağlayacaktır.Lavabonuz suyu tahliye etmeme konusunda direniyorsa, kollarınızı sıvayın ve boruların temizliğine başlayın.1. Lavabonun en alt kısmındaki boruyu sökün. Bunu yaparken saat yönünün tersine çevirin. Borunun içinde kalan atık suyun etrafa sıçramaması için altına bir kap koymayı ihmal etmeyin.2. Elinize temizlik eldiveni geçirerek tıkanıklığa yol açan atıkları temizleyin. Buradaki atıklar yün yumağını andırır, iyice temizlemek için elinizi borunun içine sokun.3. Borunun iyice temizlendiğinden emin olun. Çıkardığınız boruyu tazyikli su ile iyice temizleyin. Contayı temizlediğiniz borunun yatağına oturtun.4. Ve bu kez saat yönünde çevirerek yerine takın. Üst taraftaki boruların yuvasından çıkmasını engellemek için sol elinizle destekleyin.