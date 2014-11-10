Prandelli'nin öteki yüzü: İmparator'u solladı

Galatasaray Teknik Ddirektörü Cesare Prandelli ilk 9 haftada topladığı 19 puanla, Fatih Terim’in sarı kırmızılılarda üst üste şampiyonluk yaşadığı 2 sezondaki performansını geçti. Ayrıca son 5 yıldaki en iyi ilk 9 haftayı yaşattı.

Galatasaray’ın hocası, Cesare Prandelli eleştiriler altında rekora koşmayı başardı.

Ali Naci Küçük’ün Hürriyet’teki haberine göre, özellikle takımın Avrupa’daki kötü performansı sonrası eleştiri oklarının hedefi olan İtalyan hoca, Aslan’ın son 5 yılın en iyi sezon başlangıcını yapmasını sağladı. Karabükspor deplasmanı öncesinde görevinden alınıp alınmayacağı dahi tartışılan tecrübeli hoca, 3 puan kazanarak Terim’in Cimbomu’nu solladı.

“Hedefimiz 4. yıldız” diyerek tüm konsantrasyonunu lig şampiyonluğuna veren Prandelli ve Galatasaray, 19 puana ulaşarak 2009-10 sezonundan bu yana ilk 9 haftadaki en yüksek puanı elde etti.

Bir tek Rijkaard geçti

Cimbom ile üst üste 2 şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, 2011-2012 sezonunun 9. haftasını 17 puanla bitirmişti. İmparator’un yönetimindeki Galatasaray, yine mutlu sonla bitirdiği 2012-2013’ün ilk 9 haftasında ise 18 puan toplayabilmişti. Bu sezon son 5 yılın en iyi başlangıcını yapan Prandelli’nin Galatasarayı, 6 galibiyet ve 1 beraberlik, 2 de yenilgi alarak 19 puan aldı.

Bu alanda İtalyan teknik adamı, 2009-2010 sezonunda 6 maçta 6 galibiyet ile başlangıç yapan ve 22 puan elde eden Rijkaard geçebildi.

Deplasman fobisi bitti

Prandelli, elde ettiği başarılı sonuçların yanı sıra, deplasman performansı ile de dikkat çekti. Galatasaray, İtalyan hoca ile 5 deplasmandan 3 galibiyet çıkardı.