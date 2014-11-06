Prandelli'nin kaderini Karabükspor maçı belirleyecek

G.Saraylı yöneticiler, farklı mağlubiyette Cesare Prandelli’nin ciddi yanlışlarının önemli rol oynadığı görüşünde. Artık İtalyan hocanın arkasında duramayacak noktaya gelen sarı kırmızılılar, hafta sonu Karabük’te de kötü bir sonuç alınması halinde Prandelli ile vedalaşmaya hazırlanıyor.

G.Saray’da farklı Dortmund yenilgisi sonrası en önemli gündem teknik direktör Prandelli’nin geleceği... Camiadaki ağırlıklı görüş, Cesare Prandelli’nin Galatasaray’da artık sadece 90 dakikalık kredisinin kaldığı yönünde...

“Prandelli geçmişte yalnız bırakılmış. Ona destek vereceğiz” diyerek İtalyan teknik adamın arkasında durmaya çalışan sarı kırmızılı yönetimin, Karabükspor maçında da tablo değişmezse harekete geçeceği dile getiriliyor.

Yöneticiler bastırıyor

Ali Naci Küçük’ün Hürriyet’teki haberine göre, sarı kırmızılı yönetimin, cumartesi günkü Karabükspor deplasmanında da sonucun fiyasko olması halinde, milli maç arasını fırsat bilip teknik direktör değişikliği için düğmeye basacağı belirtiliyor..

Başkan Duygun Yarsuvat’ın Dortmund maçı öncesi İtalyan teknik adamla devam etmeleri gerektiğini söylemesine karşın, çok sayıda yönetim kurulu üyesinin değişim zamanının geldiği görüşünde olduğu biliniyor.

Galatasaray’da Prandelli’nin iyice topun ağzına gelmesinin son nedenleri olarak da şunlar sıralanıyor:

Yanlış üstüne yanlış

1-Dortmund maçında oyuna geç müdahale etti. İlk değişiklik için 82. dakikaya kadar beklemesi yöneticiler tarafından yoğun şekilde eleştiriyor.

2-Maç 3-1 iken, yani kaybedecek bir şeyi yokken Umut’u çıkarıp Burak’ı oyuna alması ve çift forvet oynamayı dahi düşünmemesi büyük hata olarak görülüyor.

3-Olcan ve Burak gibi önemli silahlar dururken Yasin’i kurtarıcı olarak sahaya sürmesine kimse anlam veremiyor.

4-Farklı yenilgi sonrası, “Başımız dik ayrılıyoruz. Asıl hedefimiz lig” demesi yönetimin “Galatasaray her zaman Avrupa’da olmalıdır” mesajını iyi anlamadığı şeklinde değerlendiriliyor.

15 milyon lira da büyük hezimeti önleyemedi

G.Saray yönetimi, moral olsun diye futbolcuların alacaklarını Dortmund maçı öncesi ödedi ancak sonuç yine hüsran oldu.

15 milyon liraya yakın ödeme de Galatasaray’ın Borussia Dortmund önündeki hezimetini önlemeye yetmedi.

25 Ekim’de göreve gelen Duygun Yarsuvat ve ekibinin takımı motive etmek adına önemli bir fedakarlık ve hamleye imza attığı ortaya çıktı.

Yeni tedbirler yolda

Aysal yönetiminden alacakları için Kasım ayına senet alıp 15 milyon TL’ye yakın muaccel hale gelmiş ödemeleri bulunan G.Saraylı futbolculara önceki gün para sürprizi yapıldı.

Finans kuruluşlarından gelen kaynaklar ve iki yöneticinin sağladığı kasa kolaylığı ile Borussia Dortmund maçı öncesinde futbol takımına tüm alacakları ödendi. Ancak bundan da bir sonuç alamayan yönetim, daha ciddi önlemler almak için harekete geçme kararında.

Tazminatı bile incelendi

Teknik adam değişikliği için çalışma yapan yönetim, Prandelli’nin sözleşmesini satırı satırına okumuş durumda. İtalyan hocaya şu ana kadar tanınan şansta tazminat maddeleri önemli rol oynuyor.

İstifa gündeminde yok

Prandelli, Galatasaray’a 5 kişilik ekip ile imza attı. Yolların ayrılması halinde bu ekibe toplamda yaklaşık 3 milyon Euro tazminat ödenmesi gerekiyor.

İtalyan hocanın istifayı düşünmemesi nedeniyle kendisi ve ekibinin bu sezon sonuna kadar olan alacaklarının tamamının yatırılması gerekiyor.

Giderse adaylar yerli!

Prandelli’nin Karabükspor karşısında da kredisini iyi kullanamaması halinde yeni gelecek teknik adamın yerli olması konusunda yönetim kurulunda görüş birliği oluşmuş durumda.

Yöneticilerin, İtalyan hoca ile yollarıın ayrılmasının kesinleşmesinden sonra Mustafa Denizli veya Ersun Yanal’dan birini takımın başında görmek istedikleri camiada sıkça ifade ediliyor. İki teknik adamla en kısa sürede temasa geçileceği belirtiliyor.