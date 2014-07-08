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Spor

"Prandelli'den kurtardığınız için teşekkür ederiz"

İtalyan Kuzey Ligi (Lega Nor d) partisinin lideri Matteo Salvini "Bizi Prandelli'ye maaş ödemekten kurtardığı için Türklere teşekkür ederiz" dedi

08 Temmuz 2014 23:10

Galatasaray 'ın yeni teknik direktörü Cesare Prandelli İtalya'dan  tepki geldi.Aşırı sağcı parti Kuzey Ligi'nin lideri Matteo Salvini, "İtalyanları, bu ülkeden maaş almayı hak etmeyen Prandelli'ye para ödemekten kurtardığı için Galatasaray'a teşekkür ediyorum" dedi.

Radikal'de yer alan haberde sık sık Türkiye karşıtı açıklamalarıyla da gündeme gelen ayrılıkçı Kuzey Ligi (Lega Nor d) partisinin lideri Matteo Salvini, Prandelli'nin Dünya Kupası'ndaki oyuncu seçiminde de taktiklerde de çok hatalar yaptığını savundu.

Çarşamba günü gazete bayilerinde yerini alacak olan haftalık Oggi dergisine konuşan Salvini'nin bazı açıklamalarına internet sitelerinde yer verildi.

 

Dünya Kupası'na bir takım değil sirk ekibi götürdü

 

İtalya takımının Brezilya'da tamamen iflas ettiğini ve bunun tek sorumlusunun da Prandelli olduğunu savunan Salvini, "Türklere ve Galatasaray'a, bundan böyle Prandelli'nin maaşını ödeyecekleri için yürekten teşekkür ediyorum. O çok hatalar yaptı ve istifası çok yerindeydi. Dünya Kupası'na bir takım değil adeta bir sirk ekibi götürdü" ifadelerini kullandı.

İtalya'nın gruptan çıkamayacağını daha önce de söylediğini belirten Salvini, "Bunu anlamak için peygamber olmaya gerek yoktu. Ne başı ne de sonu belli olmayan, yüreksiz bir takım vardı ortada. Başbakan Matteo Renzi çizgisinde bir takımdı. Yani reklama gelince rakipsiz, sahada ise hiçbir şey" şeklinde açıklamalarını sürdürdü.  

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