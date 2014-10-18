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Spor

Prandelli'den 9. maçında bir ilk

Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Prandelli, görevi başındaki 9. maçında bir ilke imza attı

18 Ekim 2014 21:04

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da teknik direktör Cesare Prandelli, 9. maçında ilk kez önceki kadrolarından birinin aynısını sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı takımın başındaki 9. resmi maçına çıkan İtalyan hoca, Spor Toto Süper Lig'in 4.haftasında Sivasspor karşısında sahaya sürdüğü 11'in aynısını dev derbide görevlendirdi.

Deneyimli teknik adam, o maçtaki 3-5-2 sistemini ise değiştirerek, takımı 4-2-3-1 düzeninde sahaya sürdü.

Öte yandan Prandelli yönetiminde orta sahanın her yerinde görev alan Wesley Sneijder, bu mücadelede sol açık bölgesinde şans buldu.

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