Prandelli'den 9. maçında bir ilk

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da teknik direktör Cesare Prandelli, 9. maçında ilk kez önceki kadrolarından birinin aynısını sahaya sürdü.
Sarı-kırmızılı takımın başındaki 9. resmi maçına çıkan İtalyan hoca, Spor Toto Süper Lig'in 4.haftasında Sivasspor karşısında sahaya sürdüğü 11'in aynısını dev derbide görevlendirdi.
Deneyimli teknik adam, o maçtaki 3-5-2 sistemini ise değiştirerek, takımı 4-2-3-1 düzeninde sahaya sürdü.
Öte yandan Prandelli yönetiminde orta sahanın her yerinde görev alan Wesley Sneijder, bu mücadelede sol açık bölgesinde şans buldu.