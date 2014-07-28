Prandelli yönetimden Joel Campbell'ı istedi

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik Direktör Cesare Prandelli, yönetimden 22 yaşındaki Kosta Rikalı Joel Campbell'ın alınmasını istedi.

Ntvspor.net'in haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim, bonservisi Arsenal'de olan ve İngiltere'deki çalışma izni sorunundan dolayı 3 yıldır farklı takımlara kiralanan Campbell'ı kiralamayı amaçlıyor. Geçtiğimiz yılı Olympiakos'ta geçiren ve attığı gollerle dikkat çeken Campbell, Dünya Kupası'nın sürpriz takımı Kosta Rika ile de göz doldurmuştu.

Arsenal ile 2016'ya kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu, orta sahanın her iki kanadında ve forvette forma giyebiliyor. Etkili sol ayağı ile dikkat çeken Campbell için Galatasaray yönetimi, Arsenal ile anlaşma zemini arayacak.

Üç yabancı ile yollar ayrılacak

Ancak Campbell transferi için sarı-kırmızlıların Prandelli'nin kadroda düşünmediği Eboue, Dany ve Ontivero ile yollarını ayırması gerekiyor.



Bu 3 oyuncunun takımdan gitmesinden sonra kadrodaki yabancı sayısı 7'ye düşecek ve Campbell için kontenjan açılacak.