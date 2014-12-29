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Spor

Prandelli: Sözleşmem henüz feshedilmedi

Galatasaray'dan ayrılan Cesare Prandelli, sözleşmesinin henüz feshedilemediğini söyledi

29 Aralık 2014 13:06

Teknik Direktör Cesare Prandelli, Galatasaray'ın resmi teknik direktörünün hâlâ kendisi olduğunu iddia ederek, "Ayrıldım ancak sözleşmem resmi olarak feshedilmedi" dedi.

Galatasaray’ın özellikle Avrupa’da aldığı ağır yenilgilerin ardından yolların ayrıldığı Cesare Prandelli şok açıklamalarda bulundu.

TRT’de yayınlanan Stadyum Programı’na konuşan İtalyan teknik adam “Tazminat için Galatasaray’ı mahkemeye verecek” iddialarına ilişkin olarak “Galatasaray’dan ayrıldım ancak sözleşmem resmi olarak feshedilmedi. Bu tip konuları o zaman konuşuruz. Umarım en kısa zamanda bu sorun çözülür” şeklinde konuştu. Bu ifadeler sarı kırmızılı camiaya bomba gibi düştü.

 

‘Kontratım izin vermiyor’

 

İtalyan teknik adam ile yolları ayıran ve ardından Hamza Hamzaoğlu ile sözleşme imzalayan sarı kırmızılı kulüp Prandelli ile yolların resmen ayrıldığını duyurmuştu. Hatta Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Prandelli ile sözleşmenin feshedildiğini belirtip bu açıklamanın KAP’a da gönderildiğini ifade etmişti.

Prandelli’nin kullandığı “Galatasaray ile ilişkimi sonlandırdım ama şu an açıklama yapamam, kontratım izin vermiyor” ifadesi ise kafa karışıklığını artırdı.

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