Prandelli: Mert, taraftar ne diye bağırıyor?

Galatasaray taraftarları, Trabzonspor'un ikinci golünden sonra teknik direktör Galatasaray Teknik direktörü Cesare Prandelli'yi istifaya çağırdı. Prandelli, tercüman Mert Çetin'e dönüp, taraftarların ne dediğini sordu.

Hürriyet'ten Adem Kabayel'in haberine göre Trabzonspor'un Medjani ile bulduğu ikinci gol Galatasaray taraftarlarını şoke etti. Önce sessizliğe bürünen sarı kırmızılı taraftarlar daha sonra, “Prandelli istifa” diye tempo tuttu. Binlerce taraftarın aynı tezahüratı yapması üzerine Cesare Prandelli, tercüman Mert Çetin'e dönerek, "Taraftarlar ne diyor?" diye sordu.

Prandelli'yi ilk kez istifaya çağıran Galatasaray taraftarları, ilerleyen dakikalarda futbolcularını da yuhaladı. Bir grup taraftar özellikle Selçuk İnan'ı protesto ederken, başka bir grup ise bu oyuncuya destek verdi. Bu arada Yusuf'un 86. dakikada attığı üçüncü golden sonra da teknik direktör Cesare Prandelli, sinirinden su şişesini yere fırlattı.

Prandelli: Sorumlu benim

Prandelli, Trabzonspor yenilgisinin tüm sorumluluğunu üstlendi ve "Bir hata varsa bunu ben yapmışımdır" dedi. Prandelli, Abdurrahim Albayrak'ın takıma karışmadığını da söyledi.

Eleştirilerin hedefindeki isim olan Cesare Prandelli maçın ardından yaptığı açıklamada, Trabzonspor karşısında hiç beklemedikleri bir sonuç aldıklarını ifade ederek, "İlk 20-25 dakikaya baktığımız zaman sadece Galatasaray vardı, iyi de pozisyonlar bulduk ancak daha sonra bir anda ışığı kapattık. Hatayı nerede yaptığımızı bulmamız lazım. Taraftarımız için çok üzgünüm, haklılar. Kaybedildiği zaman suç her zaman teknik adamındır ama önümüzde birçok maç var ve bizi desteklemeleri gerekiyor, onlardan bunu istiyorum. Skoru kaybettikten sonra birçok değişiklik yaptık, ben bu yenilgide faturayı kendime çıkartıyorum ve bir hata varsa bunu ben yapmışımdır. Bu hatayı bulmamız lazım, bulacağız" dedi.

‘Albayrak takıma karışmıyor’

Abdürrahim Albayrak'ın takıma karışıp karışmadığı yönündeki soruyu da cevaplayan Prandelli, "Kesinlikle hayır, yaptığım kadro tercihlerime büyük bir saygı var ve dışarıdan hiç kimse bana baskı yapmıyor, böyle bir durum söz konusu değil. Birden fazla kulvarda mücadele ediyoruz ve kadro tercihlerimizi de gün gün yapmak zorunda kalıyoruz. Her futbolcunun gün gün sıkıntıları oluyor. Milli maçlarda bizden ayrı kalan oyuncular yerine Florya'da bizimle çalışan oyuncuları bugün sahada görmek istedim. Sonuç iyi olmayınca da suç bende" şeklinde konuştu.