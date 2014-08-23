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Spor

Prandelli: İki transferle banko şampiyonuz

Prandelli: Ben takımıma güveniyorum. Takımın tam bir kenetlenme ve aile havası içine girdi. Bu hali ile de Galatasaray’ı şampiyonluğa ulaştırabiliriz

23 Ağustos 2014 14:01

Süper Kupa finali öncesinde Galatasaray Takımına başarı dilemek ve güvenini dile getirmek adına Florya Metin Oktay Tesislerine giden Başkan Ünal Aysal, Teknik Direktör Cesare Prandelli ile özel bir görüşmeye yaptı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Başkan Aysal, stoper ve forvet takviyesi bekleyen Cesare Prandelli’ye, Galatasaray Kulübü’nün içinde bulunduğu mali durumu, şartları, yabancı sınırlamasının lejyoner transferinde yaşattığı zorluğa karşın tüm çalışmaları anlattı.

UEFA Finansal Fair-Play kriterleri nedeni ile de gelecek adına adımlarını da dikkatli atmak zorunda olduklarını dile getiren başkan Aysal, ‘lejyoner transferi yapamayabiliriz’ mesajı da verdi.

 

‘Çalışmalarımız devam ediyor’

 

Prandelli, başkan Ünal Aysal’a transfer konusunda herhangi bir ısrarda ya da baskıda bulunmayarak “Ben takımıma güveniyorum. Takımın tam bir kenetlenme ve aile havası içine girdi. Bu hali ile de Galatasaray’ı şampiyonluğa ulaştırabiliriz. Futbolcularıma güveniyorum. Ancak istediğimiz 2 transferi daha devreye sokabilirsek banko şampiyon oluruz diyebilirim. Bu iki transfer şampiyonluk şansımızı çok yükseltecektir” dedi.

Başkan Ünal Aysal ise Prandelli’nin sözlerinin ardından çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

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