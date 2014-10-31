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Spor

Prandelli 3 günde kendini baştan yarattı!

Üç maçlık kredi tanınan Prandelli, kötü sonuçlar alması halinde yönetim milli maç arasında hoca değişikliğine bir adım daha yaklaşacak

31 Ekim 2014 09:32

Yeni yönetimin üç maç kredi tanıdığı Cesare Prandelli, üç gün içinde tavrını değiştirdi. Yumuşak mizajını bırakan İtalyan disiplini artırdı.

Galatasaray’da yönetim değişikliğiyle birlikte teknik direktör Cesare Prandelli de 3 günlük süre içinde kendisini adeta baştan yarattı!

Başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak ile görüştükten sonra İtalyan hoca, yaptığı kampta yeni kurallar koyarak sert yüzünü gösterdi.

Ali Naci Küçük’ün Hürriyet’teki haberine göre, üç maçlık kredi tanınan Prandelli, kötü sonuçlar alması halinde yönetim milli maç arasında hoca değişikliğine bir adım daha yaklaşacak. İşte eski ve yeni Prandelli:

 

Eski Prandelli

1-G.Saray kamplarında futbolcularını serbest ve özgür bırakırdı. ‘Kalkış saati’ diye bir kural yoktu.

2-Haftada en çok 1 gün çift idman koyuyordu. Futbolcu ancak önemli hata yaptığında idmanı durdururdu.

3-Herkes kahvaltı ya da yemeğini istediği vakitte Florya’da restoranta gidip yer ve odasına çekilirdi.

 

Yeni Prandelli

1-Kampta sabahları kalkış saati 09.30 oldu. Takımdaki herkesin bu saatte uyanması istendi.

2-Tüm takım toplu halde kahvaltı ve yemeklere inmek zorunda kaldı. Bireyselliğe son verildi.

3-Salı gününden itibaren çift idman devreye sokuldu. Disiplin artarken hata yapana iltimas geçilmedi.

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