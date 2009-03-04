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Yaşam

Prada'dan dev çizmeler

Ayakkabı ve çantanın moda öncüsü Prada, son koleksiyonundaki garip çizmelerle herkesi şaşırttı!

04 Mart 2009 02:00

Ayakkabı ve çantanın moda öncüsü Prada, son koleksiyonundaki garip çizmelerle herkesi şaşırttı!

Milan Moda Haftası'nda ünlü marka Prada'nın 2009 sonbahar koleksiyonu görücüye çıktı. Koleksiyonun en çok göze çarpan parçası ise çizmeler oldu. Dev boyuttaki çizmeler, artık diz boyunu da aşarak baldırlara uzanıyordu. Bu boydaki bir çizmeyi taşımak içinse kuşkusuz 'askı' gerekliydi. Dev çizmeler ve bele uzanan kemerleri oldukça ilginçti. Dünyanın en çok takip edilen markalarından Prada, görünen o ki; gelecek sonbahara bu çizmeleri moda dünyasına kazandıracak.

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