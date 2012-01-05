-Pozitif sicillere de bakılacak ANKARA (A.A) - 05.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, çek konusu ile ilgili yeni düzenleme yapıldığını ve daha önce kişilerin negatif sicilleri dikkate alınırken, şimdi pozitif sicile bakılacağını belirterek, hapis cezasından kaynaklanacak mağduriyetin giderileceğini, iyi niyetli olan, ilkeli çalışan, dürüst iş yapanların da ödüllendirilmiş olacağını bildirdi. Arınç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından çek konusuyla ilgili açıklama yaptı. Uzun bir süreden beri çek mağduru olan kişilerden yoğun mesajlar aldığını belirten Arınç, şunlar kaydetti: ''Mevcut çek yasasından dolayı yaklaşık 8 bin kişi hapis cezası almış, 200 bine yakın dosya da yargıya intikal etmiş durumda. Yıllarca başarılı bir şekilde ticaret yapmış bir kişi bile, herhangi bir sebepten dolayı çeki karşılıksız çıktığında, ya da zamanında ödeme yapamadığında hapis cezası ile karşı karşıya kalıyor. Bu, yıllarca başarılı bir iş hayatı olan, esnaf, küçük işletme sahipleri ve iş adamlarını zor durumda bırakıyordu. Mevcut durum hem insani anlamda mağduriyetlere neden oluyor hem de iş yaşamını olumsuz etkiliyordu. Hükümetimiz bu konuda sizlerin taleplerini dikkate alarak bu konuyu çözüme kavuşturdu. Bugün Başbakan Yardımcımız Sayın Ali Babacan'ın da kısmen açıkladığı çeklerle ilgili yeni düzenleme hapis cezasını kaldırıyor. Daha önce kişilerin negatif sicilleri dikkate alınırken, şimdi kişilerin pozitif sicillerine de bakılacak. Yani bir kişi yalnızca bir kez işlediği bir kusurdan dolayı büyük cezalar almayacak. Onun tüm ticari geçmişi dikkate alınarak değerlendirme yapılacak. Böylece hapis cezasından kaynaklanacak mağduriyet giderilmiş olacak. Yeni düzenleme ile iyi niyetli olan, ilkeli çalışan, dürüst iş yapanlar ödüllendirilmiş olacak diğer taraftan da suç işleyenler ekonomik avantajlardan mahrum kalacaklar. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.''